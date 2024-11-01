«Звезда» сообщила об открытии московской выставки, посвященной искусству советского плаката

Большая выставка, посвященная искусству советского плаката, открылась в Государственном историческом музее в Москве. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Автором и руководителем творческого проекта стала сотрудница СМИ Ирина Лосик. Она представила порядка 200 оригинальных постеров, собранных из различных музеев и даже частных коллекций.

«Это идеальное сочетание и образа, и слова. Спустя десятилетия все эти плакаты по сей день находят отклики в наших сердцах. Они максимально погружают нас в советскую эпоху», — отметила Лосик.

По ее словам, предметы искусства помогают зрителю ощутить эмоции человека из прошлого. Так, в центре экспозиции оказалась Великая Отечественная война.