«Звезда» ознакомилась с уникальной перепиской Сталина с Мао Цзэдуном

Росархив готовится представить уникальную коллекцию исторических документов — многолетнюю тайную переписку Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна. Сайт телеканала «Звезда» ознакомился с редкими материалами еще до официального опубликования.

Архивные бумаги раскрывают детали взаимодействия советских и китайских руководителей времен становления КНР. Среди находок - обращения Мао Цзэдуна к Сталину с просьбой о вооружении, планы развития китайской экономики и проекты политического устройства нового государства.

Документы также демонстрируют личные моменты, такие как обмен подарками и поздравления. Архивисты подчеркнули искренний тон переписки и отсутствие давления со стороны Москвы. Совместная работа российских и китайских историков завершится публикацией сборников на обоих языках в ближайшие месяцы.