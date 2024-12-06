«Звезда»: коронационное платье Александры Федоровны стало экспонатом Оружейной палаты

Новый экспонат появился в Оружейной палате. Коллекцию московского музея пополнило коронационное платье российской императрицы Александры Федоровны, жены Николая I. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Как рассказала заведующая сектором реставрации тканей Елена Мухер, процесс восстановления разрушенных фрагментов порой занимает много времени. По ее словам, специалистам было важно сохранить внешний облик наряда и передать дух эпохи.
На восстановление поврежденной вышивки платья потребовалось 10 лет. Во время работ сотрудники сделали интересные открытия. Так, ленты, выглядящие как пояс, на самом деле были псевдорукавами.
От Кадырова потребовали извинений за критику СК
Еще 40 млрд рублей выделят на поддержку пенсионеров Подмосковья в 2025 году
Кабинет МРТ в центральной поликлинике в Солнечногорске обновят в 2025 году
Автобус с новогодними украшениями и музыкой вышел на маршрут в Люберцах
Студенческое конструкторское бюро открыли в МГТУ имени Баумана в Балашихе
Школу в поселке Нагорное достроят к концу декабря
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте