«Звезда»: коронационное платье Александры Федоровны стало экспонатом Оружейной палаты

Новый экспонат появился в Оружейной палате. Коллекцию московского музея пополнило коронационное платье российской императрицы Александры Федоровны, жены Николая I. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как рассказала заведующая сектором реставрации тканей Елена Мухер, процесс восстановления разрушенных фрагментов порой занимает много времени. По ее словам, специалистам было важно сохранить внешний облик наряда и передать дух эпохи.

На восстановление поврежденной вышивки платья потребовалось 10 лет. Во время работ сотрудники сделали интересные открытия. Так, ленты, выглядящие как пояс, на самом деле были псевдорукавами.