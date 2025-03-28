Журналистка Шафран назвала актера Веселкина подлинным сыном Отечества

«Есть качества, о которых мы стали редко говорить, — долг, честь, достоинство. Если можно сказать, что бывают подлинные сыны своего Отечества, то я бы отнесла эти слова к Алексею Веселкину. Есть такие люди, которые никогда не бросят, всегда подставят плечо и никогда не подведут», — поделилась она.

По словам журналистки, во время работы на «Звезде» артист вел авторскую программу «Культурная платформа» и проявил себя как блестящий знаток в области культуры, истории, кино и литературы. Именно это наследие будет хранить медиахолдинг для будущих поколений.

Алексей Веселкин скончался 27 марта в возрасте 63 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Он был ведущим церемонии «Галерея звезд» у Останкинской башни и плодотворно сотрудничал со «Звездой».