Жители пяти стран стали участниками экологической акции «Экопросвет» на Ямале

Жители российских регионов и четырех стран ближнего зарубежья приняли участие в четвертом сезоне «Экопросвета» от «Зеленой Арктики». Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на департамент природных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа.
По информации ведомства, в 2025 году в акции приняли участие более 550 человек из 76 регионов России и четырех стран ближнего зарубежья.
Цель акции — повысить уровень экологической осведомленности и сформировать ответственное отношение к природе. Участники четвертого сезона с марта по июль этого года прошли прошли три тематических трека, общались в чатах и имели возможность пользоваться поддержкой экспертов.
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