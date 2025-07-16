Жители пяти стран стали участниками экологической акции «Экопросвет» на Ямале

Жители российских регионов и четырех стран ближнего зарубежья приняли участие в четвертом сезоне «Экопросвета» от «Зеленой Арктики». Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на департамент природных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа.

По информации ведомства, в 2025 году в акции приняли участие более 550 человек из 76 регионов России и четырех стран ближнего зарубежья.

Цель акции — повысить уровень экологической осведомленности и сформировать ответственное отношение к природе. Участники четвертого сезона с марта по июль этого года прошли прошли три тематических трека, общались в чатах и имели возможность пользоваться поддержкой экспертов.