Жители Оренбурга смогут посетить фестиваль исторической реконструкции «Меч Урала»

В первых числах ноября в Оренбурге стартует масштабный фестиваль военной реконструкции «Меч Урала». Мероприятие организовала группа энтузиастов клуба «Медвежий стан» совместно с администрацией города, сообщил сайт 56orb.ru .

Посетителей ждет увлекательная программа: зрелищные сражения реконструкторов из разных городов России, выставка оружия и костюмов эпохи Средневековья, яркая ярмарка ремесел и кулинарии тех времен.

Особенность программы — турнир женских команд в дисциплине «Щит-меч», в котором девушки соревнуются с мужчинами. Участие примут гости из Москвы, Казани, Йошкар-Олы и других регионов.

Организаторы приглашают горожан погрузиться в эпоху рыцарей и героев Средневековья и провести праздничные дни незабываемо. Мероприятия пройдут с 10 утра 2 и 3 ноября в торговом центре «Мармелад». Вход бесплатный.