Заслуженный артист Марий Эл Дамир Закиров ушел из жизни

Ушел из жизни заслуженный артист Марий Эл Дамир Закиров. Об этом сообщило ИА «МариМедиа» со ссылкой на Академический русский театр драмы им. Г. Константинова.

Более 30 лет Закиров посвятил родному театру. Он был одним из самых ярких артистов труппы АРТД и обладал уникальным творческим диапазоном.

Зрители запомнили актера благодаря его способности с равной силой и убедительностью воплощать на сцене как острохарактерные и комедийные, так и глубоко драматические образы. Среди последних спектаклей с его участием — «Лес», «Две стрелы», «Семейный портрет с посторонним».