Замглавреда «Юности» Соловьева: шорт-лист премии «Лицей» диктует контекст времени

Девятый сезон литературной премии «Лицей» стартовал 27 января. О факторах, влияющих на формировании шорт-листа, рассказала заместитель главного редактора журнала «Юность» и экс-член экспертного совета премии Татьяна Соловьева в интервью автору «Сноба» Егору Спесивцеву.

По словам Соловьевой, список формируется, прежде всего, по общественно-политическим причинам. Учитывается то, что в конкретный момент допустимо говорить и о чем хотят рассказывать поэты и прозаики.

«Мы можем сколько угодно говорить, что мы оцениваем тексты сами по себе, что нам важен прежде всего литературный факт. Но мы все равно существуем в конкретном времени, в контексте конкретной эпохи», — отметила литератор.

Еще один фактор — сменяемость экспертов и членов жюри. К примеру, состав Литературной академии начал обновляться только в последние годы. Каким бы человек не был специалистом, у него в любом случае есть свои предпочтения, исходя из которых он голосует, подчеркнула Соловьева.