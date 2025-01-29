Закрытый показ фильма «Злой город» состоялся в Москве

Два месяца горожане стояли на пути у монголо-татарских захватчиков, уничтожив тысячи воинов противника. Создатели хотели снять историческую картину о силе духа, любви, дружбе и самопожертвовании. Съемки длились три года, пошили больше тысячи оригинальных костюмов, а сам город построили с нуля в чистом поле. Актеры полтора года учились ездить верхом, осваивали мечи и копья.

«Как режиссеру мне было, конечно же, интересно попасть в то время, создать тот мир с моей командой: с художниками, с художниками по костюмам, с каскадерами, с актерами, с драматургической составляющей», — рассказал режиссер-постановщик Константин Буслов.