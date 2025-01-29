Закрытый показ фильма «Злой город» состоялся в Москве
Закрытый показ фильма «Злой город» состоялся в Москве. В центре сюжета — самоотверженная оборона Козельска от войск хана Батыя.
Два месяца горожане стояли на пути у монголо-татарских захватчиков, уничтожив тысячи воинов противника. Создатели хотели снять историческую картину о силе духа, любви, дружбе и самопожертвовании. Съемки длились три года, пошили больше тысячи оригинальных костюмов, а сам город построили с нуля в чистом поле. Актеры полтора года учились ездить верхом, осваивали мечи и копья.
«Как режиссеру мне было, конечно же, интересно попасть в то время, создать тот мир с моей командой: с художниками, с художниками по костюмам, с каскадерами, с актерами, с драматургической составляющей», — рассказал режиссер-постановщик Константин Буслов.
Цифровые приглашения на премьеру увидят более 18 миллионов человек по всей стране — от Санкт-Петербурга до Владивостока.
«Сегодня закрытая премьера и полный кинотеатр неравнодушных людей. Тех людей, которые объединяют нашу страну, которые знают, как из поколения в поколение передавать этот наш культурный код», — заявил гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В прокат картина выйдет 30 января.