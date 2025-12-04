Выставка «Между строчками. Швейное мастерство» открылась в музее Тулы

В Тульском историко-архитектурном музее открылась выставка «Между строчками. Швейное мастерство и модная индустрия в Туле 1970–1990-х», которая погружает в атмосферу советской моды. Экспозиция посвящена истории местного Дома моделей, сообщила « ТСН24 ».

На экспозиции представлены старые фотографии модных показов, манекенщиц, одежды той эпохи, работников модного дома. Также посетители могут увидеть стильные платья, обувь, шляпки, швейные предметы, афиши и штатное расписание учреждения.

Выставка продлится до конца мая 2026 года. Каждый посетитель сможет почувствовать себя моделью благодаря импровизированному подиуму в одном из залов.