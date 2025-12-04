Выставка «Между строчками. Швейное мастерство» открылась в музее Тулы
В Тульском историко-архитектурном музее открылась выставка «Между строчками. Швейное мастерство и модная индустрия в Туле 1970–1990-х», которая погружает в атмосферу советской моды. Экспозиция посвящена истории местного Дома моделей, сообщила «ТСН24».
На экспозиции представлены старые фотографии модных показов, манекенщиц, одежды той эпохи, работников модного дома. Также посетители могут увидеть стильные платья, обувь, шляпки, швейные предметы, афиши и штатное расписание учреждения.
Выставка продлится до конца мая 2026 года. Каждый посетитель сможет почувствовать себя моделью благодаря импровизированному подиуму в одном из залов.