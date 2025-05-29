Выставка «Достоевский: Человек есть тайна» откроется в Китае весной 2026 года

Весной 2026 года в Художественном музее Му Синя Китая откроется выставка «Достоевский: Человек есть тайна», организованная Государственным музеем истории русской литературы имени Даля. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на портал ГодЛитературы.РФ.