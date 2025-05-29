Выставка «Достоевский: Человек есть тайна» откроется в Китае весной 2026 года

Весной 2026 года в Художественном музее Му Синя Китая откроется выставка «Достоевский: Человек есть тайна», организованная Государственным музеем истории русской литературы имени Даля. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на портал ГодЛитературы.РФ.
Китайские почитатели таланта всемирно известного русского автора смогут увидеть уникальные экспонаты, отражающие личность классика: предметы быта, оригинальные автопортреты, рукописи и изданные при жизни произведения.
Дмитрий Бак, возглавляющий Государственный музей истории русской литературы имени Даля, объяснил интерес публики к произведениям Достоевского тем, что писатель задавался важнейшими вопросами бытия человечества, загадками человеческой природы и философскими истинами.
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