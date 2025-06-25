«Выкса-фестиваль» проведут в Нижнем Новгороде с 4 по 6 июля

Ежегодный «Выкса-фестиваль» пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 6 июля. В этом году событие празднует свое 15-летие, сообщило ИА «Время Н» .

Фестиваль будет посвящен людям, которые формируют современный облик Выксы. Тема мероприятия — «Город удивительных людей». Это жители, воплощающие уникальные проекты в городе, а также те, кто создает сам фестиваль, написал RT.

Участников и гостей ждет разнообразная программа: большой концерт, квартирная биеннале, спектакли предметного театра, хоровые песнопения в главном городском соборе, спектакль-инсталляция, шествие для детей и родителей, беговая экскурсия по городу и другие события.