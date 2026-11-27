Фестиваль «ЭтноМода» с участием воспитанников 12 детских садов состоялся в Йошкар-Оле. Об этом сообщило ИА «МариМедиа» .

Показ организовали на базе детского сада № 64 «Колобок» в рамках муниципального проекта «Маленькие дети большой страны». Дошкольники вышли на дефиле в современных нарядах с элементами марийского орнамента.

Создавать костюмы помогали родители, а сами участники творчески обыграли свои образы. Независимое жюри присудило призовые места каждому конкурсанту.

В Управлении образования города Йошкар-Олы отметили, что мероприятие направлено на сохранение культурного наследия народа мари и знакомство дошкольников с национальными традициями.