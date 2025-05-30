Восемь премьер представят на кинофестивале «Медвежонок» в Перми

В рамках третьего ежегодного мероприятия, посвященного детскому, семейному кино и анимации, под названием «Медвежонок» зрители увидят восемь премьерных показов. Об этом сообщило Ura.ru .

Среди них будут как полнометражные картины, так и мультфильмы, а также сериалы. Организаторы выделили такие работы, как «Три друга, клад и матрос Кошка», «Повелительница города сказок», «Кунг-фу кот» и «Три богатыря: Ни дня без подвига 2».

В рамках специальной программы «Большое кино» гости смогут увидеть четыре премьеры: «Ритмы мечты», «Поле чудес», «Легенда о золоте скифов» и «Артек. Сквозь столетия». Показы пройдут с 30 мая по 1 июня в центре «Кристалл». Вход свободный, но требуется предварительная регистрация на официальном сайте фестиваля.