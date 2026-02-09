Вопрос о присвоении улице Кожевенной статуса музея рассмотрят в Нижнем Новгороде
В правительстве Нижегородской области рассмотрят вопрос о присвоении улице Кожевенной и прилегающим территориям статуса улицы-музея. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на данные председателя правления благотворительного фонда «Земля Нижегородская» Александра Серикова.
Если инициатива будет одобрена, Нижний Новгород станет первым в России городом с улицей-музеем.
Фонд «Земля Нижегородская» занимается развитием территории улицы Кожевенной с 2017 года. Сейчас в реестр предполагаемого музейного пространства входят 37 объектов, включая кремлевский фуникулер, ночлежный дом Бугрова, чайную «Столбы», церкви, дома, скульптуры и другие достопримечательности.