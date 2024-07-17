«Вольга» выпустила дублированный трейлер мультфильма «Ози: Голос джунглей»
В России 15 августа состоится премьера мультфильма «Ози: Голос джунглей». Накануне кинокомпания «Вольга» выпустила дублированный трейлер картины, написал Piter.TV.
По сюжету маленький орангутанг Ози теряет связь с семьей, когда компания по производству пальмового масла начинает уничтожать место их обитания.
В озвучке героев участвовали Лора Дерн, Джимон Хонсу, Амандла Стенберг и другие актеры. Режиссером мультфильма выступил Тим Харпер.
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