Военно-морской салон «ФЛОТ-2026» готовится к открытию в Кронштадте

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил в своем Телеграм-канале, что началась подготовка к XIII Международному военно-морскому салону «ФЛОТ-2026». Мероприятие запланировано на период с 10 по 14 июня и пройдет на площадке кластера «Остров Фортов» в Кронштадте, сообщил сайт gazeta.spb.ru .

Более 180 предприятий оборонно-промышленного комплекса России и зарубежные компании примут участие в выставке. Гости салона смогут увидеть вооружение и военную технику, а также насладиться выступлениями авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи».

На первом заседании рабочей группы обсудили вопросы, связанные с транспортной доступностью, безопасностью и организацией движения. Для удобства участников салона организуют работу двух шаттловых маршрутов по городу и трех городских автостоянок. Планируется усилить движение автобусных маршрутов № 101, 101Э и 175. Водное сообщение будет организовано от причалов «Сенатская» и «Дворцовая» до Кронштадта на скоростных катамаранах.

Кирилл Поляков подчеркнул, что Санкт-Петербург регулярно принимает масштабные мероприятия, и выразил уверенность в том, что «ФЛОТ-2026» пройдет на высоком уровне.