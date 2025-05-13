Власти Нижнего Новгорода анонсировали «Ночь музеев»

Как рассказал градоначальник, в этом году к акции присоединились библиотеки и планетарий, организовав более 400 тематических мероприятий, включая выставки, театральные представления, музыкальные выступления и творческие мастерские. Посещение доступно после регистрации в Сети.

Мероприятия начнутся днем и продолжатся до глубокой ночи, охватывая более 50 культурных точек. Дополнительно на центральной улице Большая Покровская создадут интерактивные фотозоны, посвященные известным деятелям русской истории: Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому, князю Александру Невскому, участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции.