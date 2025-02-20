Власти ЯНАО анонсировали премьеру фильма о ненцах «Мяд панг»

Фильм «Мяд панг», рассказывающий историю современных ненцев, выйдет в прокат на Ямале в августе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Завершающий этап производства картины финансируется за счет президентского гранта, сумма которого составляет почти восемь миллионов рублей.

«Средства покроют расходы чистового монтажа и заключительных работ над картиной на базе киноконцерна „Мосфильм“», — пояснили в администрации.

Зрителей ждет история о молодых людях, вернувшихся к традиционному укладу жизни своих предков после получения образования в городских учебных заведениях. Идея проекта принадлежит Галине Матарас, представительнице ненецкой народности, добавил RT.