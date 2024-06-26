Владимир Толстой не согласился с утверждением, что в российской культуре сейчас нет ярких достижений

Российская культура сегодня не на самом низком уровне. Нельзя согласиться с тем, что в этой сфере сейчас нет ярких достижений, сообщил директор фонда «Наследие Л. Н. Толстого» Владимир Толстой в эфире радио Sputnik.

По его словам, отечественная культура уже миновала самый сложный для себя период. После нулевых она стабилизировалась, сегодня во всех сферах культурной жизни есть достижения, за которые не стыдно.

Толстой отметил, что сейчас появляется много интересных ярких авторов, чьи книги ждет читатель. Также востребован театр, на некоторые спектакли практически невозможно попасть из-за большого спроса.

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