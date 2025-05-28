Ведущий Лебедев допустил отсутствие документальности во втором сезоне «Фишера»

Продолжение сериала «Фишер» с подзаголовком «Затмение» обещает зрителям возвращение в атмосферу напряженности и страха, хотя ожидать 100-процентной достоверности не стоит, сообщил ведущий тру-крайм подкаста «Дневники Лоры Палны» Дмитрий Лебедев в беседе с ИА НСН .

Онлайн-премьера второго сезона назначена на 29 мая. По мнению эксперта, продолжение может отдаляться от реальных фактов ради усиления визуальной составляющей.

«По уровню бесчеловечности „переплюнуть“ Фишера может мало кто из современников. Поэтому есть опасение, что второй сезон в попытках повторить или даже затмить первый попробует еще дальше уйти от реальности в угоду страшной картинке», — отметил ведущий.

Он напомнил, что рителям изначально обещали развлекательное зрелище, а не документальное расследование. Проект может получить популярность у «любителей балабановской хтони», добавил Лебедев.