Валерий Гергиев назвал уникальным объединение Мариинского театра вместе с Большим | 360°

Культура 26 апреля 2024, 11:20 Валерий Гергиев назвал уникальным объединение Мариинского театра вместе с Большим

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Объединенные возможностей Большого и Мариинского театров — это уникальный шанс стать сильнее и внушительнее, чем поодиночке. Об этом «Российской газетой» сообщил генеральный директор Большого театра и художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Он сравнил работу театров с мачтами футбольных команд «Зенит» и «Спартак».

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«Мне кажется, что в Большом и Мариинском театрах ситуация, которая даже отличается от недавней серии игр „Зенит“ — „Спартак“», — процитировал RT специалиста.

Гергиев добавил, что «Зенит» не может пригласить лучшего форварда «Спартака», а Большой и Мариинский могут обменяться гастролями, и в этом у них преимущество.