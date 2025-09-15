В управлении «ЭкспоФорума» назвали Петербург конгрессно-выставочной столицей

Главный управляющий «ЭкспоФорума» Сергей Воронков отметил, что предстоящий осенний сезон обещает быть насыщенным. Он предположил, что количество мероприятий и посетителей может вырасти на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Воронков подчеркнул, что Санкт-Петербург становится центром конгрессной и выставочной жизни, опережая Москву по числу официально зарегистрированных конгрессов. Из-за закрытия «Экспоцентра» и реконструкции ВДНХ в Москве, «Экспофорум» привлекает крупные московские проекты, заинтересованные в развитии и поиске новых возможностей.

Среди значимых событий — Международная промышленная выставка «МеталлЭкспо», которая пройдет в ноябре и соберет более 30 тысяч гостей из 35 стран. Также ожидается Международная выставка-форум спецтехники Eurasian Construction Technology с участием 300 участников и 15 тысяч посетителей.

Кроме того, на площадке пройдут другие крупные мероприятия, такие как Петербургский международный газовый форум, Международная судостроительная выставка «Нева» и Международный рыбопромышленный форум.

Воронков также отметил, что выставки в «Экспофоруме» генерируют 80% делового трафика в Санкт-Петербурге и способствуют развитию делового туризма, который приносит половину поступлений в городской бюджет от индустрии гостеприимства.