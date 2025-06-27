Звезда «Великолепного века» Мехмет Гюнсюр исполнит главную роль в турецком сериале «Зависть»

В центре сюжета турецкого сериала «Зависть» окажется судьба женщины, которая с детства находилась под жестким контролем семьи. Из-за требований родителей и старшего брата героиня не смогла найти свое счастье и создать семью. Долгие годы подчинения привели к тому, что в ней зародились глубокое разочарование и обида, написал сайт «7Дней» .

Перелом наступит, когда женщина узнает об измене жены своего брата. Это подтолкнет ее к решительным действиям: она раскроет правду, которая может разрушить привычный уклад жизни, но подарит ей долгожданную свободу и чувство справедливости.

Роль того самого брата, жизнь которого кардинально изменится из-за семейных драм и разоблачений, исполнит Мехмет Гюнсюр. Другие имена персонажей пока не разглашаются. Однако стало известно, что в сериале также снимутся Озгю Намаль, Селахаттин Пашалы, Беррак Тюзюнатач и Бора Дженгиз.

Выход сериала запланирован на осень 2025 года.