В Санкт-Петербургском театре «Суббота» рассказали, что зрителей ждет новый формат

Театр «Суббота» ждет зрителей в новом формате. Фасад здания преобразился после реставрации, а внутренние помещения второго этажа — после ремонта. Комитет по культуре Санкт-Петербурга профинансировал работы, а театр, в свою очередь, выразил признательность. Теперь у артистов и техников созданы комфортные условия: новые гримерные комнаты и пространства для постановок написал «Петербургский дневник» .

До конца 2025 года запланировано четыре премьеры: «Настасья» по роману Достоевского «Идиот» от режиссера Владислава Тутака, подростковый спектакль «Гудбай Китти» от Екатерины Шиховой, новая редакция «Лехи» и постановка по книге Ихары Сайкаку «Пять женщин, предавшихся любви» от Андрея Опарина.

«Суббота» активно развивается и радует новыми спектаклями. Две постановки номинированы на премию «Золотой софит».

Театр столкнулся с вызовом: новое пространство на улице Константина Заслонова, 15, находится рядом с многоквартирным домом. Проектная организация и театр работают над адаптацией здания для представлений. Главная цель — завершить проект к концу 2025 года и открыть новую сцену. Главный режиссер Андрей Сидельников ожидает, что выпускники его мастерской присоединятся к труппе театра «Суббота».