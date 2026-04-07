В Петербурге в ТЮЗе имени А. А. Брянцева прошла премьера постановки «Карлик Нос»

В Санкт-Петербурге в ТЮЗе имени А. А. Брянцева состоялась премьера постановки «Карлик Нос». Режиссер Илья Архипов определил жанр спектакля как «музыкальная страшилка для всей семьи». Об этом написал «Петербургский дневник».

Одна из центральных тем постановки — уважение к людям, которые отличаются от большинства. По мнению Архипова, такие люди не должны быть изгоями. Вторая важная тема — взросление человека, сообщил RT.

«Я хотел этим спектаклем обратиться к родителям, чтобы они всегда поддерживали своих детей на этом пути», — подчеркнул режиссер.

Постановка создавалась полтора сезона. В ней много музыки, написанной композитором Александром Богачевым. Архипов выступил в качестве автора либретто и стихов для песен.

История превращения главного героя в карлика служит напоминанием о том, как важно принимать и понимать тех, кто не вписывается в общепринятые рамки.