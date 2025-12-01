В Нижнем Тагиле стартовали съемки нового сериала для подростков

Нижний Тагил стал площадкой для съемок нового телевизионного проекта. «Киностудия детских и юношеских фильмов имени Ролана Быкова» начала работу над подростковым сериалом «Включите кошку погромче». Автор сценария и режиссер-постановщик Юрий Овчинников уверен, что выбор города был удачным, написал сайт ntagil.poyasnim.ru .

По словам Юрия Овчинникова, сюжет разворачивается в небольшом уральском городе, а в Нижнем Тагиле сохранилось много исторических зданий и живописных мест, которые идеально подходят для съемок. Основой для сценария стали произведения петербургского автора Сергея Махотина.

Проект представляет собой комедийную историю, которая через юмор затрагивает серьезные темы взросления, поиска себя, семейных ценностей и диалога между поколениями. Сериал будет состоять из шести новелл, а всего планируется выпустить 18 серий первого сезона.

В съемках участвуют актеры ведущих екатеринбургских театров и талантливые школьники из Нижнего Тагила, прошедшие кастинг. Сейчас съемочная группа активно работает над первой частью проекта, который должен найти отклик у молодой аудитории.