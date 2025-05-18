В Нижнем Новгороде создадут музей русского символизма

В Нижнем Новгороде появится Музей русского символизма, основанный на коллекции, которую передал искусствовед и коллекционер Валерий Дудаков. Заместитель губернатора региона Олег Беркович поделился этой новостью, написало НИА «Нижний Новгород» .

Нижегородский государственный художественный музей получил в дар 39 произведений художников-символистов и участников объединения «Голубая роза». Среди авторов работ — Павел Кузнецов, Николай Сапунов, Петр Уткин, Сергей Судейкин, Михаил Врубель и Наталия Гончарова.

Коллекция охватывает различные направления: живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Олег Беркович отметил, что по масштабу собрание не уступает фондам крупнейших государственных музеев страны.

Музей русского символизма расположится в правом крыле здания на площади Минина и Пожарского. В левом крыле откроется публичная библиотека по истории искусства, сформированная на базе научного фонда НГХМ и архива Валерия Дудакова. Библиотека будет носить его имя.