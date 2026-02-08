В Хабаровске начнет работу выставка, посвященная искусству Китая

В Хабаровске открывается выставка, посвященная искусству Китая, которая продемонстрирует уникальное сочетание традиционного и современного в китайской культуре. Экспозиция, организованная в Краевом музее имени Н. И. Гродекова, охватывает обширный исторический период и представляет коллекцию произведений искусства, собранных музеем за 130 лет, сообщил сайт transsibinfo.com .

Основная концепция выставки заключается в демонстрации тесной взаимосвязи искусства и повседневной жизни в китайской культуре. Авторы экспозиции подчеркивают, что в Китае художественное творчество всегда являлось неотъемлемой частью бытового пространства, проникая во все сферы человеческой деятельности.

Посетители смогут насладиться произведениями декоративно-прикладного искусства, живописью, предметами религиозного значения и бытовыми аксессуарами, выполненными с использованием традиционных техник и материалов. Каждая деталь коллекции рассказывает отдельную историю о духовных ценностях, философских взглядах и эстетических предпочтениях народов Китая.