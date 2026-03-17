В Большом театре назвали спектакли, которые стали его визитной карточкой

В 2026 году Большой театр России отмечает 250-летие. В преддверии юбилея пресс-служба театра подготовила подборку знаковых постановок. Об этом сообщил RT .

Среди спектаклей-долгожителей выделяют балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича. С момента премьеры 12 марта 1966 года его показали более 800 раз.

После премьеры «Щелкунчика» Большой театр отправился на гастроли в США. Театральный обозреватель The New York Times Клайв Барнс назвал постановку Григоровича «огромным прорывом», «новым подходом» и «полным переосмыслением» этого балета.

«Григорович отказался ото всей традиционной хореографии «Щелкунчика» и принялся за постановку балета, словно Чайковский только вчера написал партитуру», — подчеркивал американский журналист в апреле 1966 года.

На втором месте по количеству показов — опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в постановке Леонида Баратова. Премьера прошла 16 декабря 1948 года, и с тех пор произведение исполнялось 530 раз. Опера стала классической, укрепив традиции монументального исторического спектакля в Большом театре.

Также в числе самых исполняемых — опера композитора Михаила Глинки «Иван Сусанин» (387 раз) и балет «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна в постановке Юрия Григоровича (388 раз).