Ura.ru: выход второго сезона сериала «Игра в кальмара» ожидается 26 декабря 2024 года

События во втором сезоне сериала «Игра в кальмара» развернутся через три года после событий финальной серии первого сезона. Об этом сообщил создатель кинокартины Хван Дон-хек, написал сайт Ura.ru .

По сюжету игрок 456 будет продолжать поиски людей, организовавших игру, чтобы поставить крест на жестоком турнире. После использования выигранных средств Сон Ги-хун попытается найти человека, играющего в сотки в метро.

«Путь к уничтожению турнира оказывается опаснее, чем казалось герою — чтобы завершить игру, ему придется сначала вновь войти в нее», — говорится в анонсе сезона.

В пятницу, 1 ноября, на сайте Netflix появился трейлер второго сезона сериала. Сообщается, что сам сериал выйдет 26 декабря 2024 года.