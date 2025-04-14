Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева

Актриса Чувашского государственного академического драматического театра, народная артистка РСФСР Нина Григорьева скончалась в возрасте 86 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

«С глубокой скорбью сообщаю, что ушла из жизни народная артистка РСФСР, легенда Чувашского академического драматического театра Нина Ильинична Григорьева. <…> Ее уход — невосполнимая утрата для всего нашего театрального сообщества и для всех, кто восхищался ее талантом и обаянием», — написал он.

Глава региона напомнил о выдающихся ролях артистки. За 62 года службы в театре она сыграла в более чем ста спектаклях, среди которых — «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы», «Прощание с Матерой» и «Нарспи».

Николаев выразил соболезнования близким погибшей актрисы и отметил ее актерский талант, преданность выбранному делу жизни, профессионализму и человечности.

Ранее из жизни ушла актриса театра и кино Таисия Литвиненко. Артистке было 90 лет. Зрителям она запомнилась благодаря ролям в фильмах «Максим Перепелица», «Любой ценой», «Меланхолический вальс», «За двумя зайцами» и «Война на западном направлении».