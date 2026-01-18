Три новых архитектурных памятника появились на Лесном проспекте в Петербурге

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга признал тремя новыми культурными наследиями города три объекта на Лесном проспекте. Решение принято в связи с исторической и культурной значимостью зданий, написал «Петроград» .

Первым объектом является жилой дом архитектора В. Н. Зеленина, построенный в 1899 году. Архитектурный облик сооружения выполнен в стиле венского модерна («ар-нуво»), фасад украшают декоративные элементы, в том числе маски львов и гирлянды. Историко-культурная ценность обусловлена не только эстетическими качествами строения, но и личной биографией автора проекта, инженер-полковника, ветерана Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг.

Второй объект — здание пожарного депо конца XIX века, отражающее характерные черты архитектуры периода позднего классицизма.

Третье строение — дом начала XX века, сохранившийся образец жилого строительства той эпохи, отличающийся простотой и функциональностью архитектуры.

Признание исторических построек памятниками позволит защитить их от разрушения и обеспечить должный уход и реставрацию, сохраняя историческое наследие города.