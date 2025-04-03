Театры Нижнего Новгорода сообщили об увеличении числа зрителей

В государственных театрах Нижнего Новгорода фиксируется увеличение числа зрителей. За 2022 год Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина посетило более 86 тысяч человек, а к 2024 году их количество увеличилось до 140,5 тысячи. Рост посещаемости также наблюдается в ТЮЗе и театре драмы, написало ИА «Время Н» .

По данным министерства культуры Нижегородской области, государственные театры региона пользуются все большей популярностью у зрителей. Помимо роста посещаемости, растет и объем бюджетного финансирования этих учреждений: в 2022 году он составлял 1,01 миллиарда рублей, через два года увеличился до 1,5 миллиарда.

Средства были выделены на обновление инфраструктуры, поддержку гастрольной деятельности, обеспечение госзадания, а также на творческую деятельность и техническое оснащение театров. В прошлом году сообщалось, что культурные учреждения Нижнего Новгорода посетили более 7,5 миллиона человек.