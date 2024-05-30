Театровед и преподаватель Школы-студии МХАТ Инна Соловьева скончалась в 96 лет
Театровед, преподаватель Школы-студии МХАТ и ГИТИСа Инна Соловьева скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на данные Московского художественного театра.
Именно там состоится прощальная церемония. Дату и время проведения траурного мероприятия объявят позднее.
За годы карьеры Соловьева получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кроме того, ее наградили орденом Александра Невского.
Подмосковные борцы выиграли 3 медали на Чемпионате Европы по грэпплингу
Зеленский отстранил чиновников, близких к администрации США
Аварийный жилой дом на улице Ракетчиков снесли в Одинцове
Появилось видео с возможным убийцей работницы трапезной храма
Школьник из Павловского Посада поборется за место в арктической экспедиции Росатома
«Хайпанул и огреб». Продюсер разнес Потапа за глумление над смертью Заворотнюк
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте