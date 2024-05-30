Театровед и преподаватель Школы-студии МХАТ Инна Соловьева скончалась в 96 лет

Театровед, преподаватель Школы-студии МХАТ и ГИТИСа Инна Соловьева скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на данные Московского художественного театра.

Именно там состоится прощальная церемония. Дату и время проведения траурного мероприятия объявят позднее.

За годы карьеры Соловьева получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кроме того, ее наградили орденом Александра Невского.

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Прощай, прекрасная няня. Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк

Наша прекрасная Настя

Фейк: Россия запретила мариупольцам торговать овощами и фруктами без ИП

Профилактики нет. Врач — о болезни, которая унесла жизнь Заворотнюк

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте