Свыше 400 мероприятий пройдут в Нижнем Новгороде в рамках акции «Ночь музеев»

В субботу, 17 мая, в Нижнем Новгороде пройдет «Ночь музеев». В рамках всероссийской акции для жителей и гостей города подготовили более 400 мероприятий. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев, его слова привел сайт RT.
Как отметил градоначальник, до поздней ночи более чем на 50 площадках будут проводить экскурсии, концерты, спектакли, лекции и мастер-классы. В текущем году участие в акции приняли планетарий и библиотеки.
На одной из улиц Нижнего Новгорода можно будет увидеть интерактивные фотозоны, посвященные Александру Невскому, Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому, а также героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
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