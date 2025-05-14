Свыше 400 мероприятий пройдут в Нижнем Новгороде в рамках акции «Ночь музеев»

В субботу, 17 мая, в Нижнем Новгороде пройдет «Ночь музеев». В рамках всероссийской акции для жителей и гостей города подготовили более 400 мероприятий. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев, его слова привел сайт RT .

Как отметил градоначальник, до поздней ночи более чем на 50 площадках будут проводить экскурсии, концерты, спектакли, лекции и мастер-классы. В текущем году участие в акции приняли планетарий и библиотеки.

На одной из улиц Нижнего Новгорода можно будет увидеть интерактивные фотозоны, посвященные Александру Невскому, Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому, а также героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.