СУПЕРДИСКОТЕКА 90-Х РАДИО РЕКОРД «АЙДА В ЛУНАПАРК!»
В этом году «Супердискотека 90-х» Радио Рекорд пройдет в столице с программой «Айда в Лунапарк!». В Москве событие состоится 19 декабря 2025 года в «Лайв Арене».
Каждый год фестиваль представляет новое четырехчасовое шоу — в 2025 основной тематикой стал лунапарк. Организаторы предлагают отправить в прошлое и вспомнить как это: запачкать щеки сладкой ватой, врезаться в машинку на автодроме и выиграть иностранную жевку за стрельбу в тире. В фойе «Лайв Арены» будут установлены различные развлечения, здесь же для поклонников электронной музыки 90-х и нулевых будет работать танцплощадка «Колбасный цех».
Впервые на сцену «Супердискотеки 90-х» со своими хитами выйдут группы «Дюна», «140 ударов в минуту», «Унесенные ветром». Среди участников фестиваля Шура, «Вирус», Алена Апина, Кай Метов, «Лицей», Ирина Салтыкова, «Монокини», Карина Кокс (экс-«Сливки») и многие другие.
Кульминацией шоу станет выступление секретного иностранного гостя, имя которого станет известно во время фестиваля.
Организаторы ждут зрителей в костюмах той эпохи: лосины и малиновые пиджаки, барсетки и варенки, залитые лаком челки и колготки в клетку — в программе только хиты 90-х и соответствующий антураж.
Билеты и подробная информация о событии на сайте https://superdiskoteka90.ru/
Возрастное ограничение — 12+
Организатор: ООО «Рекорд Про», ИНН: 7805484815
Продавец билетов: ООО «Шоугоугоу», ИНН 7805684451, ОГРН 1167847392130, город Санкт-Петербург, Проспект Стачек, дом 105, к. 1, литер Г, Пом.Зн, Раб. М. 2.