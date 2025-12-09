СУПЕРДИСКОТЕКА 90-Х РАДИО РЕКОРД «АЙДА В ЛУНАПАРК!»

В этом году «Супердискотека 90-х» Радио Рекорд пройдет в столице с программой «Айда в Лунапарк!». В Москве событие состоится 19 декабря 2025 года в «Лайв Арене».

Каждый год фестиваль представляет новое четырехчасовое шоу — в 2025 основной тематикой стал лунапарк. Организаторы предлагают отправить в прошлое и вспомнить как это: запачкать щеки сладкой ватой, врезаться в машинку на автодроме и выиграть иностранную жевку за стрельбу в тире. В фойе «Лайв Арены» будут установлены различные развлечения, здесь же для поклонников электронной музыки 90-х и нулевых будет работать танцплощадка «Колбасный цех».

Впервые на сцену «Супердискотеки 90-х» со своими хитами выйдут группы «Дюна», «140 ударов в минуту», «Унесенные ветром». Среди участников фестиваля Шура, «Вирус», Алена Апина, Кай Метов, «Лицей», Ирина Салтыкова, «Монокини», Карина Кокс (экс-«Сливки») и многие другие.

Кульминацией шоу станет выступление секретного иностранного гостя, имя которого станет известно во время фестиваля.

Организаторы ждут зрителей в костюмах той эпохи: лосины и малиновые пиджаки, барсетки и варенки, залитые лаком челки и колготки в клетку — в программе только хиты 90-х и соответствующий антураж.