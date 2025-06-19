Строительство Музея археологии в Петропавловской крепости стартует в 2025 году

Начало строительства Музея археологии в Петропавловской крепости запланировано на 2025 год. Об этом сообщил peterburg2.ru со ссылкой на Государственный музей истории Санкт-Петербурга.
По словам генерального директора культурного учреждения Владимира Григорьева, первым этапом станет реконструкция аварийной временной кровли и сооружение новой конструкции в Меншиковом бастионе. Этот шаг позволит провести комплексные археологические раскопки остатков деревянной крепости — первого фортификационного сооружения города.
Согласно утвержденному плану, завершить стройку предполагается в 2029 году. Григорьев объяснил, что длительное время реализации связано с необходимостью тщательных исследований археологического памятника.
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