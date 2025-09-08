Стихи из фронтовых сборников RT представили на фестивале «Верю в полную Победу»

В московском парке «Зарядье» состоялся концерт «Верю в полную Победу». Фестиваль объединил композиции времен Великой Отечественной войны, исполненные симфоническим оркестром, а также стихи из сборников RT «ПоэZия русского лета» и «ПоэZия русской зимы».

В выступлении участвовали такие поэты, как Динара Керимова, Инна Кучерова, Ольга Старушко и Игорь Караулов

Дирижер Николай Хондзинский подчеркнул, что творчество, будь то музыка или поэзия, призвано запечатлеть не только прекрасные моменты времени, но и отразить его драматические страницы.

Напомним, книга «ПоэZия русской зимы» включает 27 стихотворений на тему событий на Украине. Автор подборки — главред RT Маргарита Симоньян.