Стася Милославская назвала серым кардиналом свою героиню в сериале «Чужие деньги»

Первые четыре серии криминальной драмы «Чужие деньги» будут доступны зрителям на онлайн-платформах Иви и Start с 15 мая. Актриса Стася Милославская, сыгравшая девушку главного героя, в разговоре с ИА НСН раскрыла подробности о своем персонаже.

«Моя героиня Алина — это серый кардинал. В начале сериала все не воспринимают ее всерьез и даже называют прикроватной тумбочкой, но она гораздо сложнее и интереснее. Классная девчонка, очень справедливая, смелая. Вся съемочная группа заставляла меня ходить с прямой спиной и на каблуках», — отметила артистка.

Сериал рассказывает историю гениального обнальщика Алексея Воронова, который решает скрыться от преследования и подставляет вместо себя двойника — провинциала Юру Афанасьева. Однако планы рушатся, когда Воронов получает пулю в голову. Охрана спасает Афанасьева, приняв его за своего босса. Обе роли сыграл Максим Матвеев, сообщил сайт RT.

В сериале также снимались Гоша Куценко, Филипп Янковский, Линда Лапиньш, Алла Сигалова, Кирилл Нагиев и другие. Режиссером выступил Игорь Твердохлебов, который уже работал с Матвеевым над сериалом «Триггер».