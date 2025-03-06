Спикер Сокол: театр имени Топанова в Хакасии получит новое здание

Спикер Верховного совета Хакасии Сергей Сокол провел обсуждение вопросов развития Национального театра имени А. М. Топанова в Абакане и подтвердил выделение финансирования на проектирование нового театрального комплекса. Об этом сообщили «Государственные новости».
Депутат отметил, что учреждение попало в лонг-лист претендентов на престижную премию «Золотая маска» за постановку «Мастер и Маргарита» на хакасском языке.
По словам Сокола, поддержка национального театра остается важным направлением деятельности. В 2025 году на разработку проектной документации запланировано 50 миллионов рублей. Местоположение будущего здания уже выбрано в районе Арбана, заявил парламентарий.
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