Спектакль «Снегурочка» покажут петербуржцам на катке на Конюшенной площади

С 13 декабря по 11 января на Конюшенной площади в Северной столице вновь откроется каток. Это будет уже пятый сезон популярного новогоднего проекта, сообщила газета « Петербургский дневник ».

В этом году площадь украсит наряженная 10-метровая новогодняя ель. Фасады павильона станут ярче благодаря объемным элементам и обновленным светодиодным «окнам». На фасаде появятся «волшебные» часы, а каток украсят световыми гирляндами и инсталляциями.

Санкт-Петербургский ледовый театр представит зрителям спектакль «Снегурочка». В постановке примут участие артисты и акробаты, а также художественный руководитель театра, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная.