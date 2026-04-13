Современные реалии изменили советскую классику в новом «Приключении желтого чемоданчика»

В апреле 2026 года в российский прокат выходит фильм «Приключение желтого чемоданчика» от «Кинокомпании братьев Андреасян». Это уже четвертый семейный проект студии за год. Режиссер — Денис Гуляр, продюсеры — Сарик и Гевонд Андреасян, сообщило ИА НСН .

Картина основана на повести Софьи Прокофьевой, по которой в 1970 году был снят одноименный фильм. Современная версия отличается новыми сюжетными линиями: у доктора теперь четыре чемоданчика, а герои сталкиваются с буллингом, зависимостью от смартфонов и семейными трудностями.

В ролях — Павел Прилучный, Людмила Артемьева, Олег Комаров и другие. Создатели отмечают, что фильм призван популяризировать советскую классику среди новых поколений. Премьера уже вызвала интерес у семейной аудитории.