Sony Pictures раскрыла имена исполнителей главных ролей в фильме The Beatles

Постановщиком проекта выступит Сэм Мендес, знакомый зрителям по фильмам «Красота по-американски» и «1917», а также по участию в создании фильмов о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли, сообщили «7Дней».

Каждый из четырех фильмов осветит жизнь одного из участников группы. Хотя фильмы будут самостоятельными, они объединятся в общую историю развития коллектива. Режиссер долго искал подходящий формат для рассказа об этой музыкальной эпохе. Он отказался от идеи снять один полнометражный фильм, так как не смог бы вместить всю историю, а сериал, по мнению постановщика, не соответствовал бы духу проекта.

В съемках примут участие востребованные актеры с британскими и ирландскими корнями. В числе исполнителей — Барри Кеоган, известный по ролям в фильмах «Банши Инишерина» и «Солтберн», Пол Мескал, прославившийся после выхода сериала «Нормальные люди», Джозеф Куинн из «Очень странных дел» и Харрис Дикинсон, запомнившийся зрителям благодаря картине «Треугольник печали».