«Сноб» выпустил летний номер с историями о Петербурге

Летний выпуск журнала « Сноб » собрал разнообразные материалы о Санкт-Петербурге, охватывающие личные истории, исторические обзоры, гастрономию и музыку. Так, писатель Антон Секисов рассказал о переезде из Москвы в Северную столицу.

Издатель проекта «Сноб» Марина Геворкян выразила надежду, что материалы номера найдут отклик у читателей.

«В этом журнале авторы рассказывают свои и чужие истории, связанные с Петербургом, и выражают ему признательность — за подаренную надежду, вдохновение, новый взгляд на жизнь», — отметила журналистка.

Новый выпуск прокомментировал и главред журнала Никита Павлюк-Павлюченко. По его словам, отношение к Санкт-Петербургу часто бывает полярным: одни его любят, другие — нет. Однако равнодушным город не оставляет никого, добавил редактор.