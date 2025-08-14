Смольный сообщил о возрождении танцевальных площадок для людей «серебряного» возраста

В Петербурге возвращается традиция организации танцевальных вечеров специально для старшего поколения. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на Смольный.
Так, в Северной столице начался танцевальный марафон, ставший четвертой акцией в серии мероприятий проекта «Городские танцевальные веранды». Акция охватывает сразу 19 городских зон отдыха, включая главную площадку в живописном Юсуповском саду.
Для участников созданы специальные занятия по освоению разных стилей танца, а также предусмотрены зоны досуга с большими настольными играми вроде гигантских шахмат и головоломок. Завершится мероприятие концертом оркестра Ленинградского военного округа.
