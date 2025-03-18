Смольный сообщил о согласовании проекта реставрации памятника Виталию Бианки
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры согласовал план восстановления каменной скульптуры на могиле писателя Виталия Бианки. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на данные Смольного.
Главный архитектор проекта Вячеслав Бобров подчеркнул, что команда рада возможности работать над объектом.
«Удовлетворение от защиты проекта огромной школы сопоставимо с радостью от согласования маленькой скульптуры, полной ностальгических и детских мечтаний», — отметил он.
Специалистами было проведено всестороннее научное исследование, в результате которого выявлены оригинальные материалы, разработана методика реставрации скульптуры и восстановления бурундука на плече, добавил RT.