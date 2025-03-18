Смольный сообщил о согласовании проекта реставрации памятника Виталию Бианки

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры согласовал план восстановления каменной скульптуры на могиле писателя Виталия Бианки. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на данные Смольного.

Главный архитектор проекта Вячеслав Бобров подчеркнул, что команда рада возможности работать над объектом.

«Удовлетворение от защиты проекта огромной школы сопоставимо с радостью от согласования маленькой скульптуры, полной ностальгических и детских мечтаний», — отметил он.

Специалистами было проведено всестороннее научное исследование, в результате которого выявлены оригинальные материалы, разработана методика реставрации скульптуры и восстановления бурундука на плече, добавил RT.