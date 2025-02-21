Скульптуру Камиллы Клодель продали на аукционе за 3,1 млн евро

Во Франции на аукционе продали редкую находку — скульптуру известной французской художницы Камиллы Клодель. Об этом сообщил сайт France24.
Аукционист Матье Семон обнаружил ее в пустой квартире неподалеку от Эйфелевой башни в Париже. Там находилась копия работы Клодель под названием «Возраст зрелости», покрытая защитной тканью. Квартира оставалась нежилой около 15 лет, написал TheRussianNews.ru.
Перед началом аукциона специалисты оценили произведение искусства в диапазоне от 1,5 до двух миллионов евро. Тем не менее, итоговая цена продажи превысила ожидания, достигнув отметки в 3,1 миллиона евро.
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