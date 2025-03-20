Скрытые сокровища нашли в ходе реставрации Дома радио в Петербурге

Специалисты обнаружили новые фрагменты настенной живописи во время реставрации Дома радио в Санкт-Петербурге. Изображения относятся к началу XX века, их нашли за акустическими панелями в одной из студий Пятого канала, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Роспись, покрытая масляной краской, была обнаружена во время разбора обшивок стен в зале на пятом этаже. После расчистки реставраторы провели работы по укреплению и консервации изображений.

Старший вице-президент ВТБ Дарья Филиппова отметила важность каждой такой находки для восстановления утраченных интерьеров. Цель проекта — вернуть исторический облик здания. По словам Дарьи Филипповой, результат оправдает затраченные усилия.

Сейчас архитекторы бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» разрабатывают новую планировку пространства. В будущем здесь расположится хоровая, где резиденты Дома радио будут готовиться к выступлениям.

Напомним, Дом радио был закрыт на реставрацию в апреле прошлого года. Работы планируют завершить в конце 2026 года.