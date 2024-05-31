Сердце России. РИА «Новости» и Троице-Сергиева лавра запустят общий исторический проект
Троице-Сергиева лавра и РИА «Новости» запустят общий подкаст «Дорога в Лавру»
Свято-Троицкая Сергиева лавра и РИА «Новости» запускают художественно-исторический проект на стыке подкаста и традиционного аудиостпектакля «Дорога в Лавру». В пятницу опубликуют первый трейлер — «нулевой» эпизод программы.
Подкаст расскажет о том, как Троице-Сергиева лавра стала сердцем России, ее духовным центром и экономической опорой в непростые времена. Проект продемонстрирует неизвестные исторические факты из жизни обители.
«„Дорога в Лавру“ — это также способ, повествуя о монастыре, чья жизнь всегда была неразрывно связана с историей России, донести нашим гражданам важность быть едиными во всем», — рассказал казначей Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Архипп (Шаханов).
Он указал на недооцененную историческую роль преподобного Сергия Радонежского — вдохновителя и создателя единого русского государства. Иеромонах отметил значимость возвращения церкви иконы «Троица» Андрея Рублева. Именно об этих темах пойдет речь в новом проекте
Написание иконостаса для Троицкого собора лавры Андреем Рублевым и его учениками, особенно образа Святой Троицы — это напоминание о важности молитвы о нашем единстве: единстве семьи, единстве народа, единстве Отечества.
Архипп
иеромонах
«Дорога в Лавру» станет самым масштабным историческим подкастом медиагруппы «Россия сегодня», рассказала заместитель главного редактора холдинга Наталья Лосева. Она отметила, что это не первый опыт обращения к историческим материалам в жанре нарративных подкастов.
«Но впервые мы по сути создаем масштабное аудиопроизведение, которое охватит период от XIV века до наших дней», — сказала Лосева.
Проект откроет широкой аудитории много неизвестных страниц истории страны и церкви в современном увлекательном формате. Первый эпизод подкаста обнародуют 7 июня. Затем серии начнут выходить по пятницам на ria.ru, сайте Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сервисах «Яндекс. Музыка», «ВКонтакте» и Apple Podcasts.
В мае этого года храм блаженной Матроны Московской организовал сотрудникам Лобненской больницы бесплатную экскурсию в Троице-Сергиеву лавру. Во время мероприятия гостям рассказали об истории объекта и его святынях.