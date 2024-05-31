Сердце России. РИА «Новости» и Троице-Сергиева лавра запустят общий исторический проект

Троице-Сергиева лавра и РИА «Новости» запустят общий подкаст «Дорога в Лавру»

Serguei Fomine/Global Look Press
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Свято-Троицкая Сергиева лавра и РИА «Новости» запускают художественно-исторический проект на стыке подкаста и традиционного аудиостпектакля  «Дорога в Лавру». В пятницу опубликуют первый трейлер — «нулевой» эпизод программы.

Подкаст расскажет о том, как Троице-Сергиева лавра стала сердцем России, ее духовным центром и экономической опорой в непростые времена. Проект продемонстрирует неизвестные исторические факты из жизни обители.

«„Дорога в Лавру“ — это также способ, повествуя о монастыре, чья жизнь всегда была неразрывно связана с историей России, донести нашим гражданам важность быть едиными во всем», — рассказал казначей Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Архипп (Шаханов).

Он указал на недооцененную историческую роль преподобного Сергия Радонежского — вдохновителя и создателя единого русского государства. Иеромонах отметил значимость возвращения церкви иконы «Троица» Андрея Рублева. Именно об этих темах пойдет речь в новом проекте

Написание иконостаса для Троицкого собора лавры Андреем Рублевым и его учениками, особенно образа Святой Троицы — это напоминание о важности молитвы о нашем единстве: единстве семьи, единстве народа, единстве Отечества.

Архипп

иеромонах

Фото: РИА «Новости»

«Дорога в Лавру» станет самым масштабным историческим подкастом медиагруппы «Россия сегодня», рассказала заместитель главного редактора холдинга Наталья Лосева. Она отметила, что это не первый опыт обращения к историческим материалам в жанре нарративных подкастов.

«Но впервые мы по сути создаем масштабное аудиопроизведение, которое охватит период от XIV века до наших дней», — сказала Лосева.

Проект откроет широкой аудитории много неизвестных страниц истории страны и церкви в современном увлекательном формате. Первый эпизод подкаста обнародуют 7 июня. Затем серии начнут выходить по пятницам на ria.ru, сайте Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сервисах «Яндекс. Музыка», «ВКонтакте» и Apple Podcasts.

В мае этого года храм блаженной Матроны Московской организовал сотрудникам Лобненской больницы бесплатную экскурсию в Троице-Сергиеву лавру. Во время мероприятия гостям рассказали об истории объекта и его святынях.

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте