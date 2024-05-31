Сердце России. РИА «Новости» и Троице-Сергиева лавра запустят общий исторический проект

Свято-Троицкая Сергиева лавра и РИА «Новости» запускают художественно-исторический проект на стыке подкаста и традиционного аудиостпектакля «Дорога в Лавру». В пятницу опубликуют первый трейлер — «нулевой» эпизод программы.

Подкаст расскажет о том, как Троице-Сергиева лавра стала сердцем России, ее духовным центром и экономической опорой в непростые времена. Проект продемонстрирует неизвестные исторические факты из жизни обители.

«„Дорога в Лавру“ — это также способ, повествуя о монастыре, чья жизнь всегда была неразрывно связана с историей России, донести нашим гражданам важность быть едиными во всем», — рассказал казначей Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Архипп (Шаханов).

Он указал на недооцененную историческую роль преподобного Сергия Радонежского — вдохновителя и создателя единого русского государства. Иеромонах отметил значимость возвращения церкви иконы «Троица» Андрея Рублева. Именно об этих темах пойдет речь в новом проекте